Кроссовер Genesis GV90 станет конкурентом BMW X7

Вслед за среднеразмерным кроссовером GV80, который уже представлен, и компактным GV70, чья премьера ожидается в этом году, Genesis может выпустить еще один – полноразмерный GV90. Его судьба будет напрямую зависеть от продаж GV80 в США, где тот появится уже во второй половине 2020 года.

Пока прогноз оптимистичный: в первый же день продаж на родине Genesis GV80 собрал более 1500 заказов. Если новинка покажет аналогичный уровень и в Штатах, то флагманский GV90 мы увидим уже в 2021 году.

По данным Motor Trend, кроссовер построят на абсолютно новой платформе, а в качестве силовых установок предложат только электрические и гибридные двигатели. На рынке же он будет соперничать с BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Range Rover.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», первым SUV в истории Genesis стала модель GV80. В основу паркетника легла классическая архитектура с продольным расположением двигателя и задним приводом (полный доступен за доплату), а его дизайн стал совместным продуктом студий Genesis Design в Южной Корее, США и Германии.