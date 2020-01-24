Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам

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Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику «поставили раком» по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.

Такое заявление он сделал в ходе рабочего визита на завод по производству газетной бумаги, комментируя работу руководства предприятия.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее», — сказал Лукашенко.

По его словам, республике некуда девать лес, поскольку в Белоруссии есть своя деревообработка.

Лукашенко также призвал белорусских производителей перестать «быть пушистыми и белыми», «смотреть по сторонам» и сначала «работать на страну, а потом на другие страны».

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