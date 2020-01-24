Брат бывшая жена сдали подозреваемого жестоком убийстве барнаульских девушек 27-летней давности

Полицейские и следователи раскрыли уголовное дело об убийствах двух девушек из Барнаула, совершенных в 1993 году. В прошлом году обвиняемый попался на наркотиках, и в процессе расследования его бывшая супруга и брат рассказали правоохранителям, что он может быть причастен к двум убийствам. О подробностях сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Удача постигла сотрудников правоохранительных органов в сентябре 2019 года, когда они приметили 59-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Оказалось, что он уже неоднократно был осужден за кражу. Его задержали и при обыске обнаружили запрещенные вещества. После допроса знакомых подозреваемого выяснилось, что мужчина может быть причастен к убийствам молодых девушек, совершенным в 1993 году. Тогда сотрудники следкома и полицейские собрали неопровержимые доказательства его причастности к данным преступлениям. Кроме того, в ходе следствия на его вероятную вину также указали бывшие друг и супруга, а также брат. После этого мужчина признался в убийствах и объяснил, что совершил их из корыстных побуждений.

Так, по данным следствия, в 1993 году обвиняемый работал водителем барнаульского трамвая. В один из вечеров он познакомился с молодой пассажиркой, которую после окончания смены пригласил в дом брата. Он заметил, что девушка носит много золотых украшений и решил их заполучить. Мужчина взял шнур и задушил ее, а тело сбросил в овраг недалеко от Власихинского кладбища. Спустя две недели после этого его друг рассказал о знакомстве с хорошо обеспеченной 23-летней девушкой, у которой в доме есть много ценностей. Они пришли к ней в гости якобы решить некую проблему. Когда друг вышел из комнаты, обвиняемый накинул удавку на шею хозяйки квартиры и также задушил ее. После этого друзья забрали ценности и скрылись. Украденные вещи они продали, а деньги забрали себе.

Как уточнили в следкоме, данные преступления, совершенные в условиях неочевидности, оставались нераскрытыми более 25 лет, поскольку отсутствовали какие-либо следы, доказательства и свидетели. Утверждается, что следователи краевого СК не раз возвращались к изучению материалов этого дела и возобновляли поиски преступника. В итоге он попался уже в новом тысячелетии.

Интересно, что дело об убийстве в отношении мужчины будет рассматриваться по уголовному законодательству, которые было упразднено еще в 1996 году после принятия УК РФ. Так, уголовное дело было возбуждено по п. «а», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное из корыстных побуждений, двух лиц (в редакции Закона РФ от 18 февраля 1993 года). Кроме того, обвиняемому также инкриминируется ч. 3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам). Вскоре мужчина предстанет перед судом.

В связи с этим напомним, что остается нераскрытым другое громкое уголовное дело барнаульского маньяка, который убивал юных девушек. История произошла еще летом 2000 года, когда пропали пять абитуриенток АлтГТУ им. И. И. Ползунова: Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова. Девочкам было по 16-17 лет. Позже в лесополосе были обнаружены педантично разрезанные на квадратики вещи Ксении Киргизовой, которая пропала последней, а еще через месяц в прилегающем к Барнаулу Калманском районе нашли ее останки. Затем обнаружили тела и других абитуриенток.

Основным подозреваемым по делу тогда выступал продавец обуви Александр Анисимов. Одна из выпускниц, которая проходила свидетелем, вспомнила, что он, в прошлом слесарь, а ныне владелец обувной точки, представлялся доцентом несуществующей «технической кафедры», предлагал помощь в поступлении. 45-летнего мужчину задержали. На допросах он признался, что многим девушкам представлялся преподавателем, мол, так было легче завязать знакомства. В итоге Анисимов написал явку с повинной, но потом безуспешно пытался покончить с собой в камере. Он довел свой план до конца во время следственного эксперимента, где опознавал скупщика золотых вещей с убитых девушек. После его смерти у сотрудников были основания сомневаться в виновности подозреваемого. Об этом, в частности, говорил генерал-майор Николай Турбовец, который в последнее время возглавлял новосибирскую полицию, а ранее занимал пост главы УВД по Барнаулу.