«Не могу предать». Лукашенко о связях с РФ и суверенитете Белоруссии

МОСКВА, 24 января/ Радио Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Москва остается для Минска главным союзником, лидер надеется, что РФ «образумится» и вернется к «нормальным отношениям» с республикой. Об этом в пятницу сообщает агентство Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер сделал такое заявление в пятницу, комментируя вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики.

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии разъяснил, что это не значит объединить все, что есть в двух странах, и поделить пополам.

«Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях и конкурировать. И я уверен, что мы справимся», – подчеркнул Лукашенко.

Он полагает, что из-за сложившейся в отношениях с Россией ситуации переживать не стоит, так как Минск отлично взаимодействует со многими государствами.

«Всякое мы переживали… Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения (с Россией – ред.). Если этого старший брат хочет», – указал Лукашенко.

Также глава республики добавил, что не может пойти на «растворение» суверенитета Белоруссии в РФ, иначе белорусы его «съедят» в течение года после принятия такого решения.

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», – заверил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что на переговорах с Владимиром Путиным «полтора-два года тому назад» он объявил, что этого «в Беларуси не может сделать никто».

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», – пояснил он.

Лукашенко признался, что не хочет быть последним президентом Белоруссии.

«Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне – это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», – подытожил глава республики.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Лидеры Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонные беседы, в ходе которых затронули эту тему. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, но к 1 января 2020 года документы подписаны не были.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Через несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Тем не менее до сих пор нет основательных договоренностей по поставкам сырья в республику. С учетом этого Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Баку и Минск подтвердили обсуждение поставок нефти в Белоруссию.