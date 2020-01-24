МВД закупило компьютеры на ОС Astra Linux на 1,4 миллиард рублей

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Источник: «Википедия»





Это дешевле, чем Windows, да и безопасность для госорганов важнее, чем решение сложных технических задач, говорят эксперты.

МВД закупило компьютеры на отечественной ОС Astra Linux на 1,4 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ». Таким образом, каждая из 31 тыс. лицензий могла обойтись министерству почти в 6 тыс. руб. Это дешевле, чем Windows, да и безопасность для госорганов важнее, чем решение сложных технических задач, говорят эксперты.

В Astra Linux рассказали, что уже проводят дистанционное обучение по поддержке ОС для сисадминов МВД: в первом этапе приняли участие 135 сотрудников органов по всей России. Еще пройдут три волны обучения.

Такого рода закупки формируют спрос на рынке, указывают эксперты. По минимальным подсчетам, объем потенциального рынка отечественных ОС составляет 32,2 млрд руб.

В октябре 2019 года Росгвардия приобрела 23 тыс. лицензий программного обеспечения «МойОфис» для нужд войск национальной гвардии РФ. Сумма контракта составила 59,7 млн руб, а общее количество приобретенных Росгвардией лицензий «МойОфис» достигло 60 тыс. штук