Gartner: продажи дронов корпоративного класса в 2020 году вырастут в полтора раза

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В этом году «Интернет летающих вещей» пополнится более чем полумиллионом беспилотников.
В 2020 году в мире будет продано примерно 526 тыс. беспилотных летательных аппаратов корпоративного класса с подключением к сети, полагают аналитики Gartner. Таких дронов раньше всех стали использовать строительные компании — в первую очередь для контроля за проведением строительных работ. В 2019 году для этой цели в мире было приобретено 141,1 тыс. дронов. Дроны используются также в съемках участков и управлении земляными работами.
Вторым по распространенности сценарием применения дронов является противопожарный мониторинг, а третьим — использование дронов при оценке страховых случаев. Страховые компании в 2019 году купили 31,8 тыс. дронов, а к 2023 году закупки вырастут до 135,8 тыс. в год и выйдут на второе место. Третье к тому времени займет доставка товаров потребителям. Выгоды такого использования дронов велики, но законодательные ограничения и необходимость согласования маршрутов полетов в плотно населенных местах, а также трудности, связанные с разнообразием грузов, замедляют внедрение дронов в торговле, отмечают аналитики.
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Основные сценарии использования беспилотных летательных аппаратов IoT, 2019–2023 (тысячи устройств)
|Сценарии использования
|2019
|2020*
|2021*
|2022*
|2023*
|Мониторинг строительных работ
|141,1
|209,8
|294,2
|394,3
|509,5
|Мониторинг пожаров
|32,7
|48,5
|58,2
|63,7
|67,0
|Расследование страховых случаев
|31,8
|46,4
|67,2
|96,3
|135,8
|Сбор доказательств полицией
|26,8
|45,1
|60,4
|72,0
|80,7
|Доставка товаров
|12,9
|24,9
|44,4
|75,1
|122,0
|Другое
|106,2
|150,8
|206,5
|275,3
|356,5
|Всего
|351,5
|525,6
|730,9
|976,7
|1271,6
Примечание: * — прогноз.
Источник: Gartner, декабрь 2019.