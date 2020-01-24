Gartner: продажи дронов корпоративного класса в 2020 году вырастут в полтора раза

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В этом году «Интернет летающих вещей» пополнится более чем полумиллионом беспилотников.

В 2020 году в мире будет продано примерно 526 тыс. беспилотных летательных аппаратов корпоративного класса с подключением к сети, полагают аналитики Gartner. Таких дронов раньше всех стали использовать строительные компании — в первую очередь для контроля за проведением строительных работ. В 2019 году для этой цели в мире было приобретено 141,1 тыс. дронов. Дроны используются также в съемках участков и управлении земляными работами.

Вторым по распространенности сценарием применения дронов является противопожарный мониторинг, а третьим — использование дронов при оценке страховых случаев. Страховые компании в 2019 году купили 31,8 тыс. дронов, а к 2023 году закупки вырастут до 135,8 тыс. в год и выйдут на второе место. Третье к тому времени займет доставка товаров потребителям. Выгоды такого использования дронов велики, но законодательные ограничения и необходимость согласования маршрутов полетов в плотно населенных местах, а также трудности, связанные с разнообразием грузов, замедляют внедрение дронов в торговле, отмечают аналитики.

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Основные сценарии использования беспилотных летательных аппаратов IoT, 2019–2023 (тысячи устройств)

Сценарии использования 2019 2020* 2021* 2022* 2023* Мониторинг строительных работ 141,1 209,8 294,2 394,3 509,5 Мониторинг пожаров 32,7 48,5 58,2 63,7 67,0 Расследование страховых случаев 31,8 46,4 67,2 96,3 135,8 Сбор доказательств полицией 26,8 45,1 60,4 72,0 80,7 Доставка товаров 12,9 24,9 44,4 75,1 122,0 Другое 106,2 150,8 206,5 275,3 356,5 Всего 351,5 525,6 730,9 976,7 1271,6

Примечание: * — прогноз.

Источник: Gartner, декабрь 2019.