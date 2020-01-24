Суд в Коми отпустил экс-главу УФСКН по РТ Фаяза Шабаева под домашний арест

Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и смягчил меру пресечения бывшему начальнику управления федеральной службы контроля за наркотиками по Татарстану Фаязу Шабаеву — его освободили из СИЗО и отправили под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в суде.

«Сыктывкарский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения Шабаеву и отпустил его под домашний арест. Отбывать он его будет по адресу, указанному в ходатайстве следователя. Обвиняемый и его адвокаты не возражали против изменения меры пресечения», — сообщил ТАСС помощник председателя суда Игорь Ноговицин.

Напомним, Шабаева задержали по обвинению в посредничестве при передаче взятки в размере 30 млн рублей главе МВД Республики Коми Виктору Половникову за непривлечение к уголовной ответственности. СК РФ позднее сообщил о задержании Половникова, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.