Росстат вновь зафиксировал сокращение населения России

Население России за прошедший 2019 год сократилось на 35,6 тыс. человек, сообщил Росстат. Аналогичная тенденция фиксировалась и годом ранее.

Пенсионеры.

Олег Богданов

Специалисты службы статистики отметили рост городского населения при спаде сельского. По сравнению с 2018 годом в городах России живет на 94,9 тыс. человек больше, а в селах — на 130,5 тыс. человек меньше.

При этом население трех городов федерального подчинения (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) тоже сокращается. В частности, в столице на начало 2020 года проживало более 12,6 млн человек — на 77,1 тыс. меньше, чем в предшествующем году, сообщают «Ведомости».

При этом в ведомстве отмечают, что с 2022 по 2028 годы в России будет наблюдаться эхо демографических провалов 1940-х, 80-х и 90-х гг.

К 2036 году население страны может сократиться до 143 млн человек. Такой прогноз приведен в среднем варианте развития событий.

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