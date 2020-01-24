Від сьогодні Анатолій Цьось – офіційно ректор СНУ імені Лесі Українки

Сьогодні, 24 січня, – перший день, коли Анатолій Цьось, який здобув перемогу на виборах ректора СНУ імені Лесі Українки, офіційно перебуває на посаді ректора цього вишу.

Відповідний наказ учора, 23 січня, підписала міністр освіти і науки України Ганна Новосад, розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Анатолій Цьось.

За його словами, наказ міністра вступає в дію на наступний день після підписання, тобто сьогодні, 24 січня.

Тож Анатолія Цьося призначили ректором на 5 років – з 24 січня 2020 року до 23 січня 2025 року.

Нагадаємо, після того, як 14 років навчальний заклад очолював Ігор Коцан, на виборах несподівано переміг Анатолій Цьось. Під час першого туру ректора, щоправда, не обрали, оскільки жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів. У другий тур пройшли два головні претенденти на посаду – Анатолій Цьось та Ігор Коцан. Останній же зняв свою кандидатуру за день до другого туру виборів. Анатолій Цьось, який був єдиним кандидатом, здобув 883 голосів. Відтак, «за» проголосувало більш ніж 85% виборців.



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