Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года

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mavit
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Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года

Британский журнал What Car? составил рейтинг самых надежных автомобилей в мире. В него вошли только те машины, которые, со слов более 18 тысяч владельцев, меньше всех простаивали в сервисах в 2019 году.

В категории «компактных автомобилей» победу одержал Volkswagen Polo, оснащенный 1,0-литровым бензиновым турбомотором TSI. Второе место заняла Skoda Fabia с тем же двигателем, а третье – Peugeot 308 Puretech 100 Allure.

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года
Европейский Volkswagen Polo. Фото Volkswagen

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года
Skoda Scala. Фото Skoda

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года
BMW 3-Series. Фото BMW

Среди «семейных автомобилей» самой надежной признана Skoda Scala 1.0 TSI. Тройку лидеров вместе с ней составили гибридная Toyota Corolla с 1,8-литровым мотором и BMW 1-Series 118i M Sport.

В категории «представительских автомобилей» меньше всего времени в сервисных центрах провела BMW 3-Series 330e M Sport. Чуть чаще ремонтировали свои машины владельцы Skoda Superb 1.5 TSI 50 SE Technology и Tesla Model 3 Standard Range Plus.

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года
Ford Puma. Фото Ford

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года
Range Rover Evoque. Фото Jaguar Land Rover

Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года
Porsche Macan. Фото Porsche

Самым надежным в классе «компактных кроссоверов» стал гибридный Ford Puma. Совсем немного в этом плане уступили ему Skoda Kamiq 1.0 TSI и Audi Q2 35 TFSI S-line.

Наконец, из «семейных кроссоверов» тройку лучших составили Range Rover Evoque D180 S, Dacia Duster TCe 130 Comfort и Skoda Karoq 1.5 FSI, а из спортивных — Porsche Macan S, Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 300 4Motion и Porsche Cayenne Coupe Turbo.