Составлен рейтинг самых надежных автомобилей 2019 года

Британский журнал What Car? составил рейтинг самых надежных автомобилей в мире. В него вошли только те машины, которые, со слов более 18 тысяч владельцев, меньше всех простаивали в сервисах в 2019 году.

В категории «компактных автомобилей» победу одержал Volkswagen Polo, оснащенный 1,0-литровым бензиновым турбомотором TSI. Второе место заняла Skoda Fabia с тем же двигателем, а третье – Peugeot 308 Puretech 100 Allure.



Европейский Volkswagen Polo. Фото Volkswagen



Skoda Scala. Фото Skoda



BMW 3-Series. Фото BMW

Среди «семейных автомобилей» самой надежной признана Skoda Scala 1.0 TSI. Тройку лидеров вместе с ней составили гибридная Toyota Corolla с 1,8-литровым мотором и BMW 1-Series 118i M Sport.

В категории «представительских автомобилей» меньше всего времени в сервисных центрах провела BMW 3-Series 330e M Sport. Чуть чаще ремонтировали свои машины владельцы Skoda Superb 1.5 TSI 50 SE Technology и Tesla Model 3 Standard Range Plus.



Ford Puma. Фото Ford



Range Rover Evoque. Фото Jaguar Land Rover



Porsche Macan. Фото Porsche

Самым надежным в классе «компактных кроссоверов» стал гибридный Ford Puma. Совсем немного в этом плане уступили ему Skoda Kamiq 1.0 TSI и Audi Q2 35 TFSI S-line.

Наконец, из «семейных кроссоверов» тройку лучших составили Range Rover Evoque D180 S, Dacia Duster TCe 130 Comfort и Skoda Karoq 1.5 FSI, а из спортивных — Porsche Macan S, Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 300 4Motion и Porsche Cayenne Coupe Turbo.