РОАД прогнозирует снижение авторынка России в 2020 году

Падение продаж новых легковых автомобилей в России в 2020 году может достигнуть 8%. Такой прогноз в пятницу, 24 января, опубликовала пресс-служба Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Вторичный рынок, по мнению экспертов РОАД, имеет все шансы сохранить уровень прошлого года, когда было перепродано 5,4 миллиона машин. Тем более что число дилеров, продающих подержанные автомобили, выросло на 3%, а количество проданных авто на один дилер увеличилось до 272 штук вместо 227-ми в 2018 году.

Выросло и общее количество дилерских центров в России – по состоянию на конец 2019 года их стало 3380, в то время как в предыдущие четыре года число ДЦ только сокращалось.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в 2019 году российский автомобильный рынок сократился на 2,3% до 1 млн 759 тыс. машин, что стало его первым падением за последние три года.