Названы самые популярные премиальные автомобили в России

Кроссовер Lexus RX, нашедший в прошлом году 9855 покупателей, сохранил лидерство в премиум-сегменте уже четвертый год подряд. Об этом сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ», публикуя рейтинг самых популярных премиальных автомобилей в России в 2019 году.

Вторым по популярности стал Mercedes-Benz E-Class, на котором за минувшие двенадцать месяцев остановили свой выбор 8352 жителя нашей страны. На третьей и четвертой строчках оказались две модели BMW – 5-Series и X3 с результатами 7282 и 5984 реализованных экземпляров соответственно. Замкнул пятерку лидеров Lexus NX, обладателями которого стали 5331 человек.

Кроме них, в ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России по итогам 2019 года также вошли: BMW X5 (5 275 ед.), Mercedes-Benz GLC (4 996 ед.), BMW 3-Series (4 586 ед.), Mercedes-Benz C-Class (3 664 ед.) и Lexus LX (3 657 ед.).