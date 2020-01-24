Турция заинтересована в сотрудничестве с РФ по разработке газа у Кипра

Чавушоглу отметил, что Евросоюз начал применять двойные стандарты в отношении соблюдении прав турко-киприотов на углеводородные запасы острова, сообщают РИА Новости.

«Мы предложили ЕС быть честным посредником до тех пор, пока эта проблема не будет решена. ЕС обязан защищать права и киприотов-турок, не только киприотов-греков, но, к сожалению, они проявляли двойные стандарты и лицемерие. В частности, по кипрскому вопросу мы обратились к ЕС и другим субъектам с просьбой найти решение, которое гарантировало бы права киприотов-турок на углеводородные запасы, что все стороны, в том числе и киприоты-греки, категорически отвергли», — сказал он.

Министр подчеркнул, что при разработке кипрских месторождений турко-киприоты и греко-киприоты должны работать вместе. Но этого пока не происходит, а Евросоюз защищает интересы греческой стороны, так как Греция является членом ЕС.

«Поэтому в отношении таких односторонних действий, как бурение, или эксплуатация, или разведка, я думаю, они должны научиться делиться и работать вместе. Турецкая сторона готова к этому. Это также то, что обсуждали, президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Путин, и в будущем, я думаю, здесь есть место и для сотрудничества между Турцией и Россией», — добавил он.