Росстат обнародовал предварительные данные по численности населения России

close

Depositphotos

Росстат опубликовал предварительные данные по численности населения России.

Согласно им, численность постоянного населения России в среднем за 2019 год составила 146 762 909 человек, в то время как в 2018 году данный показатель составлял 146 830 576 человек. Это на 67 667 человек больше.

Также отмечается, что по подсчетам на 1 января 2020 года численность населения России составила 146 745 098 человек. Годом ранее этот показатель был равен 146 780 720 человек. Исходя из этого, показатель уменьшился на 35 622 человека.

В ходе ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания мер для повышения рождаемости.

«Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать», — произнес он.

Так, он предложил выдавать материнский капитал на первенца в размере 466 617 рублей. Кроме того, на 150 000 рублей будет увеличен маткапитал при рождении второго ребенка. Итого, семья, в которой родились два ребенка, сможет получить 616 617 рублей.

При рождении третьего ребенка государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита, а на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года предусмотреть ежемесячные выплаты.

Источник