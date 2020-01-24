Удивительные галлы: секреты и рекорды животного мира

Конечно, каждый хоть однажды видел на листьях дуба, ивы, яблони и множества других растений разного рода припухлости. Чаще всего они имеют шаровидную форму. Но нередко в этот стандарт они не вписываются, и зависит это от того, на каком растении находится странное образование и кому оно принадлежит.

Например, на листьях дуба — это плотные шарики величиной с крупную вишню, но с виду похожие на крошечные румяные яблочки. К концу лета, созрев, они буреют и подсыхают. Называются они галлами, что в переводе с латинского означает «чернильный орешек». Название это связано с тем, что в старину из этих шариков, после соответствующей их обработки, получали черные чернила.

Разрезав такое «яблочко», мы увидим, что внутри его камеры лежит белая безногая личинка. Если бы не наше вмешательство, из нее вышла бы самка обыкновенной дубовой орехотворки.

Кроме галлов насекомые способны вызывать у растений массу самых разных уродств, называемых тератоморфами. И если орган, пораженный галлом, сохраняет свой обычный облик и выполняет возложенную на него функцию, то при уродствах нарушается вся структура органа, в том числе и его функции. Особенно часто уродства возникают при поражении почек.

Количество галлов и уродств в природе исчисляется десятками тысяч. И при этом, как правило, каждый вид насекомого способен вызвать на одном и том же растении образование галлов или уродств совершенно определенной формы и строения, так что по внешнему виду галла можно определить и его создателя. Иногда даже у разных поколений одного и того же насекомого свои особые галлы и уродства.

У той же дубовой орехотворки, кроме весеннего поколения, состоящего из одних самок, есть еще и летнее. Ранней весной, лишь только пригреет солнышко, неоплодотворенные самки начинают откладывать яички в еще не распустившиеся почки, расположенные на нижней стороне ветвей. Спустя какое-то время на месте отложенных яиц появляются крохотные фиолетовые выпуклости, в которых развивается обоеполое летнее поколение.

Поздней осенью в верхушечные побеги дуба кладут яички бескрылые самки корневой орехотворки. В результате весной следующего года на заряженных побегах вырастают не обычные лапчатые листья, а огромные многокамерные шары размером с настоящее яблоко. В июле из них выходит на свет обоеполое поколение. Оплодотворенные самки этого же вида помещают свои яйца в наружный слой корней дуба, на которых проявляются уже мелкие красноватые галлы. В них развивается поколение бескрылых девственных самок.

Тип галла зависит и от вида растения. Одно и то же насекомое на разных растениях или на разных его частях вызывает разные галлы. В зависимости от внешнего вида и строения различают галлы головчатые, бобовидные, шишковидные, войлочные, морщинистые, наплывные, одно— и многокамерные.

При изучении строения галлов выяснилось, что их стенки состоят из тех же трех слоев клеток, что и другие ткани. Снаружи они покрыты кожицей. Под ней находится защитный слой коры, пронизанный проводящими сосудами. И, наконец, внутреннюю поверхность галла выстилает образовательная ткань, или сердцевина. Ее нежными, богатыми питательными веществами, клетками и кормятся личинки насекомых.

Галлы обладают еще одним замечательным свойством. Часто по внешнему виду, строению и типу обмена веществ они совершенно неотличимы от плодов, причем если не своего растения, то совсем другого. Сходство с плодами усиливается еще и тем, что на поверхности галла появляются те же покровы из волосков, колючек, бархатистого налета, что и на настоящих плодах.

Если вам доведется увидеть кисть красной смородины на дубе, не удивляйтесь. Перед вами всего лишь несколько своеобразное уродство соцветий австрийского дуба. Вызваны они орехотворкой цинипс. Каждое из этих образований не только повторяет по форме и величине ягоды смородины, но и, подобно им, окрашено в красный цвет и очень сочное.

А вот галлы на листьях красного бука сильно смахивают на мелкую вишню, в которой воплощен тип плода, называемый ботаниками костянкой.

Очень любопытны такие «костянки» у обыкновенного шалфея, котовника венгерского и многих других губоцветных. Завязь, в которую галлица отложила свои яички, разрастается и через неделю превращается в гладкий, желтовато-зеленый шарик, похожий на незрелый плод черемухи. И по строению он такой же, как у сливы или вишни. Только вместо семени внутри косточки лежит белая личинка.

Галлы, которые образуются на листьях шиповника после того, как там побывала орехотворка, имеют сердцевидную форму и состоят из длинных и постоянно растущих волосков, скрученных клубком.

В строении многих галлов поражают разного рода приспособления, призванные облегчить выход насекомого на свободу. Так, молодым мухам, выросшим в сердцевидных галлах осины или липы, нет никакой необходимости прогрызать стенки своей колыбели. Дерево уже «приготовило» отверстие для их выхода на свет в виде щели или канала в тонкой кожуре галла.

А у галлов в форме коробочки, вызываемых комариками на листьях того же австрийского дуба, имеется особая крышечка. Когда для личинки приходит пора покидать свое убежище, в стенке галла-коробочки появляется овальная «дверца», которая в определенный момент отвалится, обеспечив личинке выход на свободу.

У крупнолистной липы и некоторых южноамериканских деревьев галлы, вызываемые мелкими комарами и бабочками, состоят из двух частей. Внутренняя часть, вместе с заключенной в ней личинкой, сидит, наподобие пробки, в наружной части, имеющей форму бокала. В нужный момент ткани этого «бокала» с силой выталкивают «пробку» наружу, и она оказывается на земле.

Количество различных галлов, известных на сегодняшний день, более 60 тысяч! А всех насекомых, уличенных в их создании, невозможно и перечислить. Это — тли, листоблошки, бабочки, мелкие комарики, наездники, некоторые мухи и еще масса других насекомых.

Формирование галлов — процесс очень сложный. Возможно, они возникают под воздействием чисто механических повреждений. Но, скорее всего, они образуются под влиянием выделяемых насекомыми гормонов, идентичных ростовым веществам растений. К тому же, как установили ученые, в ряде случаев постройку галла контролирует измененная ДНК поврежденных растительных клеток.

Очень часто в том или ином галле, кроме хозяина, обитает еще целая дюжина приживальцев. Некоторые галлы и тератоморфы настолько ими переполнены, что самим владельцам едва хватает места. В шишковидном уродстве ивы может находиться до 10 видов сожителей и до 20 видов паразитов. Но живут они тем не менее без особых конфликтов.

По климатическим зонам галлы тоже распространены неравномерно. Так, в пустыне они встречаются чаще, чем в наших лесах и даже тропиках. Казалось бы, факт невероятный. Но если принять во внимание, что главная забота всех обитателей пустыни найти еду и укрытие от палящих лучей яркого солнца, то все становится на свои места. Лучшего укрытия, чем «домик», образованный тканями растения, и не отыскать. К тому же здесь также можно постоянно столоваться.

Обилием галлов и уродств славится саксаул. Их вызывают личинки листоблошек псиллид, которые воздействуют на спящие почки дерева. Одни виды псиллид способны спровоцировать саксаул на образование уродства, похожего на миниатюрную еловую шишку; уродство, вызываемое другим видом, напоминает колосок ячменя. Но какова бы ни была форма уродства, каждое из них состоит из центральной оси, покрытой налегающими одна на другую чешуйками.

Личинки самих псиллид сидят лишь под частью этих чешуек. Остальные же свободные места под «кровлей» заняла разношерстная компания других членистоногих, питающихся соками растения: трипсы, галлицы, червецы, тли. Вокруг этой мирной группы, как основного ядра, формируется еще целое сообщество паразитов и хищников, которые существуют за счет этих организмов.

Иногда галлы и уродства, выделяющие сладкий сок, от проникновения в них паразитов, охраняют муравьи, которые даже возводят над ними защитные сооруженные из песчинок и комочков почвы.

Комарики, развивающиеся в галлах на зонтичных и бобовых растениях, очень часто заносят в них плесневые грибы, которые покрывают внутреннюю поверхность галла бархатистой оболочкой и служат кормом для развивающихся личинок.

Казалось бы, галл — это навсегда приросший к растению домик, где временно проживает личинка насекомого. Но из этого правила есть исключение, которым является моль колеофора иктрела. Она откладывает свои яйца в бутоны вьюнка полигонуса. Из яиц выходят гусеницы, ведущие типичный для галловых насекомых образ жизни. Однако, завершив развитие, гусеница с помощью челюстей отделяет галл от ветки, опускается вместе с ним на паутинке с растения и отправляется путешествовать, волоча за собой, как улитка раковину, собственный домик. В конце концов, она прикрепляет его паутинными нитями к какому-нибудь другому растению и, подготовив отверстие для вылета, превращается в куколку.

Все вышеизложенное лишь малая толика того, что известно о галлах и их обитателях.

Чтобы рассказать о них больше, потребовался бы не один десяток увесистых томов. Но даже этой информации достаточно, чтобы понять, насколько увлекательны в своем разнообразии и поведении существа, образующие галлы.

Из книги «100 великих рекордов животных», автор Анатолий Бернацкий