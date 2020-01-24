В Китае разбушевался коронавирус: 2,8 млн человек заражены, 112 тысяч погибли

Фото: 24tv.uaВспышка нового штамма коронавируса в Китае стала причиной гибели тысячей людей каждый день. Контролировать распространение заболевания не удается.23 января была предоставлена информация о том, что в Китае больше 2,8 миллионов людей уже заражены опасным заболеванием. На сегодняшний день погибло более 112 тысяч. Основной причиной смерти становится полиорганная недостаточность, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на THE BIG THE ONE.Такие показатели достаточно сильно отличаются от тех, которые регистрировались публично. Тогда речь шла о 830 зараженных и 25 случаях гибели больных. Врачи из некоторых городов заявляют, что у них закончились наборы, которые используются для проведения тестов на наличие вируса. Огромное количество умерших людей сразу же отправляется на мусоросжигательные заводы. Никто не организовывает похороны или же какие-то торжественные захоронения. Все трупы просто сжигаются, о чем рассказывают сотрудники мусоросжигательных заводов. 23 января было помещено правительством страны на карантин в среднем 11 городов, что в общей сложности составляет 29 миллионов жителей.Стоит отметить, что случаи заражения коронавирусом фиксируются и в других странах по всему миру. Никто из специалистов не может рассказать о том, как именно будет протекать эпидемия, но в Китае она уже разгулялась на полную. Подобное может спровоцировать падение китайской экономики, что будет иметь просто катастрофические последствия для всего мира.