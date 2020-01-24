В Сети обсуждают массовые сокращения штата очередной алтайской ЦРБ

Копия приказа о сокращении

24 января участники сообщества «Инцидент Барнаул» «ВКонтакте» активно высказывали свое недовольство по поводу очередных мер оптимизации в сфере здравоохранения. Судя по опубликованному документу, на сей раз они коснулись Мамонтовской ЦРБ, где с 1 января 2020 года были сокращены сразу несколько ставок санитарок и медсестер, а также существенно урезаны рабочие часы некоторых врачей. Жители региона заявили, что такие шаги Минздрава скоро приведут к новому оттоку профессионалов из медицины.

Как следует из приказа о внесении изменений в штатное расписание Мамонтовской ЦРБ, опубликованного в Сети, с 1 января 2020 года в целях оптимизации штатной структуры было решено урезать по полставки у врача-терапевта из стационара и врача-хирурга из поликлиники. Кроме того, полностью сократили три должности медсестер в хирургическом отделении, а также лишили четверти и половины ставок представителей среднего и младшего медицинского персонала в различных отделениях больницы.

Это сообщение вызвало большое количество критики не только со стороны самих сотрудников учреждения, но и жителей региона, которые опасаются, что такие меры в итоге приведут к тому, что оказывать помощь больным будет некому. «Уже санитарки в ночь только в реанимации и терапии работать будут. Если хирург не отвоюет своих, то и хирургия останется без санитарок, также сокращают медсестер врачей и т.д. Терапевт один на всю терапию. Работал на 1,5 ставки. Теперь на одну будет. В нашем Минздраве кричат, что все нормально, а по факту километровые очереди. Скажу одно — дальше будет только хуже», — заявил источник, знакомый с ситуацией. ИА «Банкфакс» уже направило официальный запрос в Министерство здравоохранения края с просьбой прокомментировать данные сведения и пояснить такое решение.

Напомним, что в последнее время сразу в нескольких больницах Алтайского края сократили различные отделения, службы и ставки персонала. Та же участь постигла уже несколько родильных отделений, в результате чего беременным женщинам приходится ездить на роды в Барнаул или в другие районы, где еще сохранились специалисты. Несмотря на то, что в краевом центре они действительно получают качественные медуслуги, такие переезды несут определенную опасность. Кроме того, Минздрав ранее заявлял о серьезном дефиците кадров в медицине региона. Вероятно, с сокращением ставок сократится и количество вакансий, в связи с чем можно будет отчитаться об исправлении ситуации с кадрами.