Лавров: Сирия контролирует большую часть границ с Турцией и Ираком

МОСКВА, 24 января/ Радио Sputnik. Сирийские правительственные силы восстановили контроль над большей частью границы с Турцией и Ираком. Об этом РИА Новости заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, сирийская армия продолжает отвоевывать территорию у боевиков.

«Улучшается ситуация на земле, территория, которую контролируют террористы, продолжает сокращаться. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и с Турцией. И, конечно же, продолжается работа по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке страны», – сказал Лавров.

Агентство отмечает, что в пятницу в Москву прибыл спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен. Он намерен провести переговоры с Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Ранее радио Sputnik сообщало, что сирийские войска отступили в Идлибе под массированной атакой боевиков.