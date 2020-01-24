Россия остается главным союзником Белоруссии, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва остается для Минска главным союзником, он рассчитывает, что РФ «образумится» и вернется к «нормальным отношениям» с республикой.

Как передает в пятницу агенство Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики.

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что это не значит взять все, что есть в двух странах, сложить и поделить пополам. «Не надо нам, мы подавимся от этого куска. Мы должны просто существовать в равных условиях, и конкурировать. И я уверен, что мы справимся», — сказал белорусский лидер.

При этом он считает, что из-за сложившейся в отношениях с РФ ситуации переживать не стоит, поскольку Минск отлично взаимодействует со многими государствами. «Всякое мы переживали… Нам нужны нормальные дружеские, братские отношения (с Россией – ред.). Если этого старший брат хочет», — добавил Лукашенко.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонные беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако к настоящему времени основательных договоренностей по поставкам сырья в республику стороны все еще не достигли. С учетом этого Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской.