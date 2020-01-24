Володин посетит Иран 27 января

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 27 января посетит Иран, где проведет заседание межпарламентской комиссии России и ИРИ, а также встретится с иранским коллегой Али Лариджани, сообщает пресс-служба ГД.

«Двадцать седьмого января состоится рабочий визит Вячеслава Володина в Исламскую Республику Иран, в рамках которого он проведет второе заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана, а также встретится со спикером парламента Али Ардаширом Лариджани», — говорится в сообщении.