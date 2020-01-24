Бузова в жутких пятнах и с дыркой в трусах опозорилась на отдыхе в Таиланде (ФОТО, ВИДЕО)

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В Сети появились кадры, на которых звезда "Дома-2" запечатлена в неприглядном виде.

Скандально известная телеведущая Ольга Бузова прекрасно проводит время в Таиланде – на отдыхе со своим возлюбленным Давидом Манукяном.

Артистка делится с подписчиками кадрами своего отпуска, иногда попадая в неловкие ситуации. Так, недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в белом купальнике. Внимательные фолловеры тут же нашли на ее плавках темное пятно в районе промежности.

Одни посчитали, что у Ольги неожиданно начались ивжнтхх критические дни, другие и вовсе посчитали, что певица надела дырявый купальник. Так или иначе, в адрес Бузовой полетела волна критики и слова позора.

В другой публикации Бузова сняла очередной вайн в компании с Давидом Манукяном. На видео испугавшаяся паука артистка бежит в аэропорт.

Однако юзеры обратили внимание на странное лицо звезды. Их перепугало обгоревшее лицо Ольги, покрывшееся странными пятнами.

"Что у нее с лицом?", "Я ее боюсь", "Она тут такая страшная…", "Ух как она себя не любит", – возмущаются юзеры.

На еще одном видео запечатлено, как Бузова ныряет с катера в море. В кадре она позирует стоя на борту судна в белом купальнике, решаясь погрузиться в воду. Сначала она громко кричит, после чего прыгает.

В этот момент снимающий видео возлюбленный Ольги кричит: "Я выбросил твою косметику!".

Затем он наводит объектив на воду, из которой пока еще не показалась Бузова.

Ранее TopNews писал о том, что Ольга Бузова устроила пошлые танцы в Таиланде.