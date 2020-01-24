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Британские исследователи реконструировали органы речи египетского жреца.

Британские ученые заставили "заговорить" 3000-летнюю мумию жреца Несьямуна, которая хранится в музее Великобритании, опубликовав результаты экспериментов в журнале Scientific Reports.

Чтобы заставить мумю звучать, ученые создали трехмерную модель глотки, языка, связок и прочих органов речи древнего жреца, которые распечатали с помощью 3D-принтера. Затем они соединили их с искусственной гортанью и динамиком.

Получившийся на записи звук напоминает нечто среднее между "а" и "э".

Известно, что Несьямун хранится в музее английского города Лидс. Британские СМИ уточнили, что ивжнтхх останки принадлежат жрецу, жившему в 1099 – 1069 годы до Рождества Христова, таким образом жрец был современником фараона Рамсеса XI. Несьямун проводил службы в Карнакском храме в Фивах.

По словам профессора археологии в Университете Йорка Джоан Флетчер, "эксперимент предоставил ценную возможность услышать голос того, кто уже давно умер".

Об образе жизни жреца говорят надписи на его саркофаге. Там можно прочесть, что Несьямун вел очень праведное существование. Он просил богов вернуть ему дар речи для того, чтобы он мог рассказать о себе и заслужить право на вечную загробную жизнь.

"Это желание жреца, а также великолепное состояние связок и других органов речи в его мумии сделало его одной из первоочередных целей для нашего проекта", – заявили ученые.