Что делать, если на приеме врач, не слушая ваши жалобы, ставит диагноз и выписывает лечение

Share Tweet Share Share Email CommentsЯ думаю, всем знакома ситуация, когда приходишь на прием к доктору, а он почти не обращает на тебя внимания, что-то пишет, не поднимая головы от карты, затем так же, не глядя, выписывает назначения и выпроваживает в коридор, зовет следующего пациента. Если с такими врачами вы не сталкивались, то вам повезло, потому что в большинстве случаев прием бывает именно таким. Речь идет конечно о государственных поликлиниках.

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В чем причина «пофигизма» врачей

Понятно, что не стоит удивляться краткости приема (15 минут), так как это не самодеятельность врача, а время на пациента, регламентированное/рекомендуемое законодательно. Иногда, в тяжелых, сложных случаях прием затягивается, но чаще всего он не длится дольше указанного времени.

За четверть часа врач должен успеть опросить пациента, осмотреть (для чего больному требуется дополнительное время на раздевание-одевание), назначить обследование, лечение, а также – все записать, занести данные в компьютер. Разумеется, все это успеть бывает невозможно. Но контакт с пациентом все равно должен быть. Правильно собранные анамнез, жалобы – это необходимо для постановки диагноза.

Прихожу я к врачу…

В моем случае, когда я обратился на прием с болью в горле, очень сильным кашлем, повышенной температурой, я успел только сказать, что беспокоит кашель. После этого врач на меня больше почти не взглянул: сидел, записывал «мои» жалобы, то ли придумывая их самостоятельно, то ли читая мои мысли. Дальше – больше: ни осмотра горла, ни измерения давления, ни аускультации сердца, легких (напомню: беспокоил сильный кашель) – ничего не было. Поставили мне диагноз ОРВИ и отправили на больничный (за это спасибо, конечно), назначив обильное питье, парацетамол, какие-то леденцы от горла. Никакого обследования даже не назначили. Я платно сдал кровь, мочу на общие анализы, сделал рентген легких. По результатам у меня оказалась пневмония.

На следующий прием к терапевту я пришел с результатами анализов. Сначала спросил, не надо ли мне пообследоваться, и насколько доктор уверен в диагнозе ОРВИ. Я конечно понимаю, что даже самый неграмотный доктор больше знает о медицине, чем простой человек, но никак не ожидал, что настолько медику может быть наплевать на пациента. В общем, показал ему свои исследования, врач нехотя глянул на них, испугался все-таки (думаю, что больше за себя) и отправил меня на госпитализацию в стационар, где диагноз пневмония подтвердился. Что было бы, если бы я не взял ситуацию в свои руки и не пошел платно сдавать анализы – остается только догадываться.

Как действовать пациенту, на которого врач не обращает внимания

Можно сделать как я (неконфликтный, но беспокоящийся о своем здоровье) – безропотно уйти и дообследоваться самостоятельно платно.

Так как возможность ходить по платным клиникам и лабораториям есть не у всех, то лучше все же попытаться обратить на себя внимание лечащего врача и напомнить, что ТАК диагнозы не ставят. При этом следует учитывать уровень профессионализма и воспитанности доктора. Если медик – хам или просто глупый, то никаких положительных результатов критика его работы не принесет.

Если диалога с доктором не получилось, лучше попытаться попасть на прием к другому, более заслуживающему доверие, специалисту. Это желательно делать через заведующую поликлиникой или через главного врача: так вы и «нового» врача получите и «старого» простимулируют работать лучше.

Кроме того, можно обратиться в свою страховую компанию или, в крайнем случае, написать жалобу в минздрав. В любом случае, заявление должны рассмотреть и вынести решение. Но в моем случае подобные действия, скорее всего, ни к чему бы не привели, так как страховая изучила бы мою жалобу, проверили бы амбулаторную карту, а там-то как раз все было оформлено правильно: не зря же врач так усердно писал, не поднимая головы. Жалобы подогнали под диагноз и лечение назначили подходящее. А то, что диагноз оказался другим, так это могли на осложнения списать.

Если вы встречались с такими невнимательными, как мой, врачами, буду рад почитать ваши истории в комментариях. Жаловались ли на них или пустили все на самотек?