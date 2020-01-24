Зарубежные медики назвали признаки диабета второго типа, которые обычно игнорируются

Share Tweet Share Share Email CommentsПреддиабетное состояние и начало диабета второго типа не сопровождается такими симптомами, как усиленная жажда, учащенное мочеиспускание, похудение. До тех пор, пока сахар в крови не увеличится до высоких значений, человек может просто не догадываться, что недуг уже подобрался вплотную к нему. А между тем организм сигнализирует о развитии диабета еще с самого начала. Важно обращать внимание на любые изменения. Особенно на те, которые, казалось бы, с диабетом никак не связаны.

Читайте на Информинг.Ру: Медики назвали продукты, которые помогут справиться с предменструальным синдромом

Недавно ученые обнаружили, что на начальных стадиях на диабет может указать так называемый «триггерный палец». Речь о состоянии, когда человек не может сгибать пальцы на руке – один или несколько.

Это болезненное состояние часто является следствием разрастания ткани в сухожильной оболочке мышц-сгибателей, которые обычно позволяют пальцам скручиваться.

Эксперты предполагают, что у больных диабетом между глюкозой и белком в тканях развивается необратимая связь, которая в конечном итоге приводит к повреждению сухожилий. Но симптом, который получил название «триггерный палец», не единственный «тихий» признак развивающегося диабета.

Исследование, результаты которого вышли в печати в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, говорит о прямой связи между болезнями десен и диабетом.

На высокий уровень сахара в крови у людей, которым врачи не диагностировали диабет, может указывать плохое зрение. Дело в том, что при этом недуге сужаются кровеносные сосуды, в том числе и на глазах. Может даже развиться диабетическая ретинопатия.

Насторожить должно постоянное желание поесть, а также отсутствие ощущение сытости после еды. Диабетики, которые не догадываются о своем диагнозе, чувствуют себя голодными из-за снижения чувствительности организма к инсулину.

Иногда диабет может привести к обесцвечиванию кожи в задней части шеи. Поэтому надо просить близких, чтобы осмотрели эту часть тела, так как самостоятельно человеку это сделать не по силам. Но важно знать, что такой симптом характерен не только для сахарного диабета, а может сигнализировать о кисте яичников, гормональных изменениях и, даже, о раке.

Противозачаточные таблетки, кортикостероиды и другие лекарства тоже могут спровоцировать обесцвечивание кожи.

Отметим, что одним из неочевидных симптомов сахарного диабета может быть покалывание или онемение кожи. Все дело в том, что высокий уровень глюкозы в крови приводит к повреждению нервов.

Осведомлен – значит, вооружен, говорят медики. Они призывают при появлении хотя бы одного из перечисленных выше симптомов обратиться в больницу, проверить кровь на сахар и пройти полное обследование. Сахарный диабет – грозное заболевание, вылечить которое невозможно. Но его, и врачи не устают это повторять, можно контролировать и ним можно управлять.

Яндекс Дзен