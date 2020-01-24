В окружении Медведева заявили, что делали все для интеграции Белоруссии и России

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Президент Белоруссии Аленксандр Лукашенко

Виктор Толочко/РИА «Новости»

В окружении бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева ответили на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым российским правительством, передает ТАСС.

По словам источника, камбин во главе с Медведевым делал все развития и углубления российско-белорусской интеграции.

«И не наша вина в том, что на этом пути нет значимых успехов», — сказал он.

Ранее белорусский лидер заявил, что введенный Россией налоговый маневр в отрасли нефти усложнили отношения между Минском и Москвой.

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