На Волині внаслідок хвороби помер атовець

Внаслідок хвороби передчасно пішов з життя 51-річний демобілізований боєць Третього танкового батальйону, житель села Кульчин Ківерцівського району Висоцький Володимир (позивний «Григорович»).

Про це на своїй сторінці у facebook написав депутат Жидичинської сільської ради Тарас Висоцький.

Похорон відбудеться 25 січня о 12:00 в селі Кульчин Ківерцівського р-ну (на межі з с.Жидичин по вул. Незалежності).

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Володимира Висоцького.