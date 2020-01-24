Названа дата премьеры нового Hyundai Solaris

Индийская премьера обновленного седана Hyundai Verna/Solaris, вышедшего на рынок Китая еще прошлой осенью, состоится в начале февраля на мотор-шоу Auto Expo 2020 в Дели. Новинка встанет на одну сцену с новой Creta и обновленным Tucson, пишет Autocar.

Напомним, публичная премьера обновленного Hyundai Solaris для Китая состоялась на автосалоне в Чэнду в сентябре прошлого года.



Hyundai Verna (Solaris). Фото Beijing Hyundai



Hyundai Verna (Solaris). Фото Beijing Hyundai



Hyundai Verna (Solaris). Фото Beijing Hyundai

После рестайлинга автомобиль сильно изменился внешне. Новый облик сформировали другие бамперы, решетка радиатора с трехмерным рисунком, вытянутые светодиодные фары и новые задние фонари, соединенные между собой стильной светодиодной планкой. Из-за нового обвеса длина седана выросла на 25 мм – до 4405 мм, тогда как колесная база осталась на уровне прежних 2600 миллиметров.

В салоне Hyundai Solaris 2021 модельного года появились усовершенствованные сиденья с более выраженной боковой поддержкой и новая мультимедийная система с увеличенным дисплеем. Все остальное, включая руль, дверные карты и переднюю панель, досталось от предшественника.



Интерьер Hyundai Verna (Solaris). Фото Beijing Hyundai



Интерьер Hyundai Verna (Solaris). Фото Beijing Hyundai



Интерьер Hyundai Verna (Solaris). Фото Beijing Hyundai

Моторная гамма новинки в Китае представлена безальтернативным 1,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 100 л.с., сопряженным с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом».

Для Индии, как стало известно «Автоновостям дня», линейка двигателей будет другой. В нее войдут 1,5-литровый 115-сильный дизель и 1,5-литровый бензиновый агрегат, работающий по принципу «мягкого гибрида» вместе с 48-вольтовым стартер-генератором.

Напомним, обновленный Hyundai Solaris появится и в России. Посвежевший внешне и внутри седан должен выйти в продажу в первом полугодии 2020 года.