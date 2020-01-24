Регистрацию автомобилей в дилерских центрах отложили

Автодилеры, которые 1 января получили право ставить проданные машины на учет и выдавать номера для них, пока не могут им воспользоваться. Причина – сложности в получении статуса «специализированной организации».

По новому закону, дилерские центры, желающие самостоятельно регистрировать проданные клиентам автомобили, должны получить «аккредитацию», став так называемыми «специализированными организациями». У каждого такого дилера должен быть специально обученный сотрудник, который будет осматривать автомобили, передавать документы в ГИБДД, получать номера и, в конце концов, передавать их владельцам.

Правда, получить необходимый статус пока сложно. По словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, сейчас есть очень много проблем, связанных с регламентирующими документами, из-за которых абсолютное большинство дилеров пока даже не пытаются воспользоваться новым для них правом.

«В связи с этим, как я понимаю, было принято внутреннее постановление МВД не штрафовать автомобили без номеров, а все-таки пока оставить десятидневный срок на регистрацию. Основная проблема — получение статуса организации, которая может осуществлять все эти действия: не хватает документов, которые позволили бы запустить эту процедуру. Мы официально обратились в ГИБДД с просьбой разъяснить порядок аккредитации и работы и рассчитываем, что на следующей неделе мы получим ответ», — объяснил Олег Мосеев.

Ранее «Автоновости дня» опубликовали официальные разъяснения основных положений новых правил регистрации автомобилей от ГИБДД. В них говорится, что возможность ездить без номеров в течение 10 дней осталась только у тех водителей, которые не зарегистрировали автомобиль в дилерском центре. Если же дилер присвоил госномер, но сами таблички не выдал, выехать на машине (даже для того, чтобы доехать до ГИБДД) на дороги общего пользования уже нельзя.