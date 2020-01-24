Названы самые безопасные автомобили 2019 года

По
mavit
-
19

Названы самые безопасные автомобили 2019 года

В 2019 году «жертвами» краш-тестов европейской организации Euro NCAP стали 55 автомобилей, чья безопасность проверялась сразу по нескольким параметрам. Какие модели оказались лучшими в своих классах и получили максимальные «5 звезд», рассказал портал 110km.ru.

Названы самые безопасные автомобили 2019 года
Новый Mercedes-Benz CLA. Фото Mercedes-Benz

Так, в категории «Малый семейный автомобиль» победил Mercedes-Benz CLA, показавший превосходный результат по части защиты детей. Свой вклад в итоговую оценку также внесли эффективные электронные ассистенты и системы активной безопасности.

Названы самые безопасные автомобили 2019 года
BMW 3-Series. Фото BMW

Другой «немец» – BMW 3-Series – оказался лучшим в классе «Больших семейных автомобилей». Безопаснее других его сделали, в том числе, штатный парковочный ассистент, помощник при движении задним ходом, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и проекционный дисплей, позволяющий водителю видеть скорость, маршрут (если он установлен) и другую информацию прямо на лобовом стекле.

Названы самые безопасные автомобили 2019 года
Tesla Model 3. Фото Tesla

Названы самые безопасные автомобили 2019 года
Tesla Model X. Фото Tesla

Самым безопасным электрокаром стал седан Tesla Model 3 – высшей оценке он обязан системе предотвращения фронтальных столкновений и эффективной ассистирующей электронике. Такой же результат показал и электрический кроссовер Tesla Model X, опередивший конкурентов в категории «Большие внедорожники».

Названы самые безопасные автомобили 2019 года
Subaru Forester. Фото Subaru

Среди «маленьких внедорожников», как стало известно «Автоновостям дня», победу одержал Subaru Forester. В его арсенале по умолчанию есть три подушки безопасности и шторки безопасности, а в версиях подороже доступен фирменный комплекс EyeSight, объединяющий в себе адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Названы самые безопасные автомобили 2019 года
Renault Clio. Фото Renault

Самым безопасным автомобилем в классе «Супермини» стал Renault Clio – бестселлер французского рынка и второй по продажам в Европе после Volkswagen Golf. В ходе тестов хэтчбек продемонстрировал высокий уровень безопасности водителя, взрослых пассажиров (96%) и детей (89%).