Названы самые безопасные автомобили 2019 года

В 2019 году «жертвами» краш-тестов европейской организации Euro NCAP стали 55 автомобилей, чья безопасность проверялась сразу по нескольким параметрам. Какие модели оказались лучшими в своих классах и получили максимальные «5 звезд», рассказал портал 110km.ru.



Новый Mercedes-Benz CLA. Фото Mercedes-Benz

Так, в категории «Малый семейный автомобиль» победил Mercedes-Benz CLA, показавший превосходный результат по части защиты детей. Свой вклад в итоговую оценку также внесли эффективные электронные ассистенты и системы активной безопасности.



BMW 3-Series. Фото BMW

Другой «немец» – BMW 3-Series – оказался лучшим в классе «Больших семейных автомобилей». Безопаснее других его сделали, в том числе, штатный парковочный ассистент, помощник при движении задним ходом, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и проекционный дисплей, позволяющий водителю видеть скорость, маршрут (если он установлен) и другую информацию прямо на лобовом стекле.



Tesla Model 3. Фото Tesla



Tesla Model X. Фото Tesla

Самым безопасным электрокаром стал седан Tesla Model 3 – высшей оценке он обязан системе предотвращения фронтальных столкновений и эффективной ассистирующей электронике. Такой же результат показал и электрический кроссовер Tesla Model X, опередивший конкурентов в категории «Большие внедорожники».



Subaru Forester. Фото Subaru

Среди «маленьких внедорожников», как стало известно «Автоновостям дня», победу одержал Subaru Forester. В его арсенале по умолчанию есть три подушки безопасности и шторки безопасности, а в версиях подороже доступен фирменный комплекс EyeSight, объединяющий в себе адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.



Renault Clio. Фото Renault

Самым безопасным автомобилем в классе «Супермини» стал Renault Clio – бестселлер французского рынка и второй по продажам в Европе после Volkswagen Golf. В ходе тестов хэтчбек продемонстрировал высокий уровень безопасности водителя, взрослых пассажиров (96%) и детей (89%).