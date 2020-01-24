Globus планирует открытие в России магазинов малого формата

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Немецкий ретейлер Globus, специализирующийся на развитии продовольственных гипермаркетов, разрабатывает концепцию магазинов нового формата. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами Globus.

Отмечается, что магазины станут похожи на супермаркеты. Это произойдет за счет уменьшения их площади.

Так, площадь нынешних фирменных магазинов Globus составляет около 12 000 кв. м. В планах — открытие более компактных магазинов, площадью в среднем 1000 кв. м.

При этом, представитель российского офиса Globus заявил, что в инвестиционном плане компании на ближайшие годы об этом не говорится, однако отметил, что магазин площадью 6 000 кв. м. уже был открыт осенью 2019 года в Калуге.

Если такие планы у компании все-таки существуют, то российскому офису вскоре предстоит распланировать проект.

Источники рассказали, что главой пилотного проекта на российском рынке назначен руководитель отдела мультиканальности российского офиса Олаф Франк.

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