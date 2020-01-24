Интересные факты о ручках

Изначально шариковые ручки разрабатывались для военных летчиков, т.к. перьевые нещадно протекали в условиях разреженной атмосферы.

Первая массовая партия шариковых ручек была продана в 1945 году в Нью-Йорке. В первый же день продаж этот товар приобрело более 10.000 человек. Стоила такая ручка очень дорого – 12 долларов. В те времена примерно столько же составлял дневной заработок американского квалифицированного рабочего.

Каждую секунду на планете продается 125 ручек.

Стержня среднестатистической шариковой ручки хватает примерно на 50.000 слов.

По статистике, 97% людей, купив новую ручку, первым делом напишут собственное имя.

Авторучка – один из самых популярных подарков. В среднем, каждый третий европеец дарит на праздник кому-либо из друзей или близких именно ручку.

Среднестатистический землянин списывает за год 3-4 ручки.

Больше всего ручек приобретают школьники, студенты и … агентства по рекламе!

Немке Ангелике Унверхау удалось собрать самую большую коллекцию ручек – свыше 200.000 экземпляров.

Самой дорогой ручкой считается Montegrappa. Она изготовлена из платины и украшена 1.250 бриллиантами. Стоит Montegrappa примерно 1.000.000 евро, что вполне понятно: в мире существует лишь один экземпляр такой ручки.

Несколько дешевле – 750.000 евро– стоит ручка Aurora Diamond, которая изготавливается только по персональному заказу. Ее корпус сделан из платины и украшен бриллиантами, чей суммарный вес составляет 30 карат. Покупателю Aurora Diamond полагаются бонусы: бесплатная доставка в любую точку Земли и упоминание имени заказчика в «Книге рекордов Гиннеса», если он того пожелает, конечно.

У американского астронавта Нила Армстронга во время его лунной экспедиции случилось ЧП: отломалась рукоятка одного из переключателей в спускаемом аппарате Eagle. К счастью, Армстронгу удалось заменить рукоять обычной шариковой ручкой и все-таки повернуть непослушный переключатель, после чего Eagle благополучно взлетел.

Больше всего авторучек – более 100.000.000.000– продала французская компания “Bic”. Если их все выложить в один ряд, то получится 40 расстояний от Земли до Луны.

Ежегодно около 100 человек погибает, внезапно подавившись собственной шариковой ручкой.