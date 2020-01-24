Такие каверзные вопросы задают на собеседовании в Google

На собеседовании в Google соискателям должностей обычно задают ужасно трудные вопросы, которые в буквальном смысле взрывают мозг.

Попробуйте и вы ответить на них. А если не получится, не расстраивайтесь, ответы вы найдете тут же.

За сколько денег вы помоете все окна в Сиэтле?

Это один из вопросов, где надо проявить хитрость и дать самый простой ответ. Ну, скажем $10 за окно.

Сколько настройщиков пианино во всём мире?

Всё зависит от того, какова потребность в услугах настройщиков. Если пианино надо настраивать раз в неделю, и это занимает один час, а настройщик работает 8 часов в день в течение 5 дней в неделю, то получается, что он может настраивать 40 пианино каждую неделю. Ответ: один настройщик на каждые 40 пианино.

Почему крышка канализационного люка круглая?

Круглая форма крышки позволяет гарантировать то, что сама крышка не провалится в люк при её монтаже или демонтаже (прямоугольная же крышка легко входит в корпус люка по диагонали).

Можете ли вы разработать план эвакуации из Сан Франциско?

Еще один странный вопрос. И все ради того, чтобы узнать, что предложит соискатель в качестве решения проблемы. Неплохо бы ответить вопросом на вопрос: «А какое бедствие запланировано на сегодня»?

Сколько раз за день стрелки часов пересекаются?

Ответ: 22 раза

00:00

1:05

2:11

3:16

4:22

5:27

6:33

7:38

8:44

9:49

10:55

12:00

13:05

14:11

15:16

16:22

17:27

18:33

19:38

20:44

21:49

22:55

Вам надо проверить, правильно ли Боб записал ваш номер телефона …

… но вы не можете спросить его об этом прямо. Вам надо написать ему записку и отдать Еве, которая отнесёт её Бобу и принесёт обратно ответ от него. Что вы напишите в записке, чтобы Боб понял, что вы от него хотите, а Ева не смогла узнать ваш номер телефона?

Поскольку вы всего лишь «проверяете», то в записке просто попросите его позвонить вам в определённое время. Если он позвонит, значит ваш номер у него записан правильно.

Слишком просто? Можно ответить и по-другому: надо использовать контрольную сумму. В записке попросите Боба сложить все цифры вашего телефонного номера и написать на листе результат. Когда Ева принесет его ответ, вам надо будет лишь проверить полученную сумму.

Вы — капитан пиратского судна …

… и ваша команда собирается голосовать, как разделить награбленное золото. Если с вами согласится меньше половины пиратов, вы умрете. Как вы поделите золото так, чтобы получить хорошую часть добычи, но все же остаться в живых?

Ответ: Надо разделить награбленное поровну между 51% всей команды.

У вас есть 8 мячиков одинакового размера …

… 7 из них одинакового веса, а один весит чуть больше остальных. Сможете ли вы найти мячик, который тяжелее остальных, используя весы только два раза?

Возьмите 6 из 8 мячей и положите по 3 на каждую чашу весов.

Если тяжёлого мячика в этой группе нет, то никакая чаша не перевесит. Теперь вам останется взвесить оставшиеся 2 мяча и решить задачу.

Если же одна из чаш с 3 мячиками перевесила другую, это значит, что тяжелый мячик в этой чаше. Возьмите 3 мячика из чаши, которая перевесила, и два из них положите на весы. Если один из них перевесит — он и будет мячиком, который вы искали. Если же они весят одинаково, то значит, мяч, который вы отложили – это и есть тот тяжелый мяч, который надо было найти.

Сможете объяснить тремя предложениями, что такое база данных вашему 8-летнему племяннику?

Суть вопроса заключается в том, чтобы проверить, способен ли соискатель говорить о сложных понятиях на простом языке. Ответ может быть таким: «База данных — это компьютер, который помнит много информации о разных вещах. Люди пользуются им, если кому-то нужна эта информация. А теперь иди поиграй на улице».

Вас уменьшили до размеров 5-центовой монеты …

… и ваша масса пропорционально уменьшилась соответственно вашей первоначальной плотности. Затем вас бросили в пустую чашу блендера. Ножи придут в движение через 60 секунд. Ваши действия?

Этот вопрос оценивает инициативность соискателя. Самое лучшее, что можно придумать в такой ситуации – это не сидеть в блендере сложа руки, а попытаться сломать электромотор.