Общественники передали губернатору сотни подписей барнаульцев переносе строительства ФОКа парка

Инициативная группа, выступившая в защиту бывшего парка им. Ленина в Барнауле, собрала подписи жителей города, которые просят главу Алтайского края перенести строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в другое место. Они предлагают разместить один из запланированных ФОКов в районе новостроек, где подобных объектов пока нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Алтайские крайности».

Желающих увидеть спортивный комплекс в своем районе оказалось много: приложение к обращению состоит из 13 листов, на которых расписались 468 горожан. По данным источника, все подписи были переданы в приемную губернатора. Так, вместо вырубки парка им. Ленина жители Барнаула предлагают перенести стройку в городские поселки Новосиликатный, Пригородный или в село Власиха либо на участок, ограниченный Павловским трактом, улицей Солнечная поляна, Северо-Власихинским проездом и улицей Сиреневая. Как указано в обращении, данные районы остро нуждаются в спортивных объектах, особенно последний новообразованный микрорайон, где социальная инфраструктура еще не столь развита.

Напомним, что по последней информации, Минспорта Алтайского края пока не рассматривает другие площадки для возведения ФОКа. Основным участком по-прежнему остается парк им. Ленина. Во многом это связано с условиями выделения субсидии на строительство объекта, да и официальных предложений от властей с другими возможными вариантами пока не поступало. По словам главы ведомства Алексея Перфильева, к решению этого вопроса должна подключиться мэрия Барнаула. Между тем ситуация может получить развитие на более высоком уровне: известно, что обращение активистов в Общественную палату региона получило свой отклик и взято в работу.