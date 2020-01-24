Теневая биосфера Земли: Астробиолог о невидимых пришельцах

В недавнем интервью изданию The Observer первая британская астронавтка Хелен Шарман сказала, что она не только верит в существование инопланетян, но и полагает, что они могут жить незамеченными среди нас здесь, на Земле.

И вот теперь специалист по астробиологии подробно объяснила, в каком виде могут существовать эти невидимые пришельцы и как они могли попасть к нам.

Теневая биосфера

Главный технический специалист британской обсерватории в Бэйфордбери Саманта Рольф недавно опубликовала в издании The Conversation свою статью, посвященную высказываниям астронавтки Хелен Шарман об инопланетянах.Если Шарман права и невидимые пришельцы уже живут среди нас, то, считает Рольф, они, скорее всего, обитают в микромире «теневой биосферы».

«Под этим я подразумеваю не царство призраков, а неизвестные нам существа, вероятно, с другой биохимией, — написала она. — Это означает, что мы не можем изучать или даже обнаружить их, потому что они находятся за пределами нашего понимания».

Не одним углеродом едины

Рольф предполагает, что в основе биохимии невидимых инопланетных существ может быть кремний, в отличие от хорошо нам знакомой углеродной биохимии.

По словам Рольф, несколько исследовательских групп уже изучают такие альтернативные биохимические процессы. В частности, одной из групп, работающей в Калифорнийском технологическом университете, удалось добиться связывания живых клеток с кремнием — и если мы сможем вдохнуть в кремний жизнь на Земле, то это будет означать, что есть шанс, что формы жизни на основе кремния могли эволюционировать естественным путем где-то еще во Вселенной и попасть к нам вместе с метеоритами.

«У нас есть доказательства того, что жизнеобразующие молекулы на основе углерода прибыли на Землю вместе с метеоритами, — пишет она, — поэтому эти доказательства, безусловно, не исключают такой же возможности для других, незнакомых нам форм жизни».