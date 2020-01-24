Дневник памяти: почему дети должны знать о Тане Савичевой

23 января 2020 года ленинградской школьнице Тане Савичевой, потерявшей в дни блокады всю семью, исполнилось бы 90 лет. Но она умерла в 14 в эвакуации от дистрофии и нервного истощения. Девочка оставила короткий дневник на девяти страницах, где скупо фиксировала, как один за другим умирали её родные.

Документ был использован во время Нюрнбергского процесса в качестве одного из главных свидетельств преступлений фашистов, а о Тане Савичевой из блокадного Ленинграда узнал весь мир. Однако спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны далеко не все современные российские школьники знакомы с ее историей. Зачастую родители пытаются оградить детей от слишком жестоких свидетельств того страшного времени. Педагоги уверены, что делать этого не стоит.

Прикоснуться к страницам

В музей Санкт-Петербургской школы №35 Василеостровского района, где училась Таня Савичева, помимо российских учеников каждый год приезжают иностранцы. В 2019-м были школьники из Швейцарии, Германии и Австрии. Всего за прошлый год музей провел порядка ста экскурсий. Как отмечает директор школы Оксана Кусок, это существенный результат для неюбилейного года. Не исключено, что в год 75-летия Победы и 90-летия со дня рождения Тани поток посетителей возрастет.«Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.», — эта запись на букву «Ж» стала первой в записной книжке Тани Савичевой. Ее она сделала после смерти старшей сестры. И продолжала записывать даты смерти остальных родственников, используя соответствующие буквы: «Б» — бабушка, «Д» — дяди, «М» — мама. Дневник заканчивается записями «Савичевы умерли», «Умерли все» и «Осталась одна Таня», сделанными на страницах с буквами «С», «У» и «О».

В музее хранятся фотографии, оригиналы и прототипы блокадного хлеба, письма бойцов. Сам дневник переведен в электронную форму. Гости могут листать его в интерактивном киоске. Подлинник находится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга.

Дневник Тани Савичевой в музее на Пискаревском мемориальном кладбище, где захоронены около 500.000 тысяч жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. Александр Демьянчук / РИА Новости

Сейчас в школе уже нет парты, за которой сидела Таня Савичева. Она передана в Музей блокады Ленинграда, сказала Оксана Кусок.

— Но была ли это точно именно её парта, я сильно сомневаюсь, поскольку школа служила госпиталем во время войны, — отметила она.

В школьный музей приводят детей разных возрастов, даже воспитанников детских садов. Для самых юных устраивают квесты: посетители получают вопросы и должны найти тут же, в музее, ответы. Нередки ситуации, когда дети плачут, узнав о Таниной судьбе и ее дневнике, говорит Оксана Кусок. Однако есть и такие, которые никогда не слышали о Тане.— Далеко не все родители сегодня рассказывают детям о таких событиях. Некоторые ребята даже не знают, что в нашем городе была блокада. А если и знают, то только отдельные факты. Но таких, к счастью, немного, — подчеркнула Оксана Кусок.

Без лицемерия

С подходом родителей избегать в рассказах детям о Великой Отечественной войне страшных фактов категорически не согласен профессор Военного университета Министерства обороны РФ Юрий Рубцов. По его мнению, попытки оградить детей от жестокости таким путем — это лицемерие.

— Мы должны помнить не только о героях войны, но и о многочисленных жертвах, одной из которых была Таня Савичева. Величие этого ребенка в том, что, когда её самые близкие люди падали от голода и умирали, она находила в себе мужество оставлять свидетельства. Для себя она это делала? Полагаю, что нет. Она хотела оставить какой-то след, память для ровесников, — сказал Юрий Рубцов.

Одна из немногих сохранившихся фотографий Тани Савичевой (1933 — 1944 г.г.), которую держат оставшиеся в живых родная сестра Тани — Нина Савичева (справа) и брат Михаил (слева). Фото Рудольф Кучеров / РИА Новости

Некоторые дети сегодня не знают, кто такая Таня, потому что учителя им попросту ещё не успели о ней рассказать. Как объяснили «Известиям» в издательстве «Просвещение» и корпорации «Российский учебник», события Великой Отечественной проходят в десятом классе. В большинстве учебников, по которым сегодня изучают историю России, материал о Тане Савичевой есть. Например, в учебнике под редакцией Анатолия Торкунова «История России. 10 класс» говорится, что дневник Тани стал символом страшной блокадной поры, а также приводится фрагмент из записей.

Председатель московского регионального отделения Ассоциации учителей истории и обществознания Павел Панкин подчеркнул в беседе с «Известиями», что преподавателям никто не запрещает говорить о Тане Савичевой с учениками младшего возраста. С этим согласен и директор московской школы №548 «Царицыно» Ефим Рачевский. По его словам, все седьмые классы в учебном заведении готовят материалы к 75-летию Победы, и значительная их часть посвящена Тане.

Запомнят ли учащиеся эту историю, зависит от мастерства педагога.

— Учитель должен соединить исторические факты и частные истории. Именно через детали к школьникам приходит понимание, — пояснил Павел Панкин.

Право на память

На примере истории Тани Савичевой мы видим трагедию изнутри, отметил заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.

— Это была самая обыкновенная ленинградская семья. Одна из многих. Но более западающий в душу рассказ о блокаде сложно найти, — заявил он.

Таню Савичеву также нередко сравнивают с еврейской девочкой Анной Франк, описавшей зверства фашизма в своем дневнике. Но Таня была младше — 11 лет, совсем ребенок. Обессилевшая от голода и холода, она не могла полноценно вести дневник и оставляла лишь короткие записи о смерти близких. Зачем? Ответ на вопрос ищут многие специалисты — историки и психологи. Мнения разные, но ясно одно: так девочка пыталась победить смерть.

Дневник Тани Савичевой. Фото РИА Новости

— Самое важное в дневнике то, что она пишет не о себе, а о том, как погибали близкие. Пишет в состоянии стресса. Но на смерть невозможно смотреть как на что-то обыденное. Скупые слова Тани отражали самое важное для нее, — заключил Арсений Замостьянов.

Таня Савичева доказала свое право на память, отметил историк. Доказала, что человек даже в самых чудовищных условиях не должен превращаться в животное.

Обложка: Фото РИА Новости/Максим Блинов