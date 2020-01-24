Калеб Юэн – победитель 4 этапа Тура Даун Андер-2020

25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал вторую победу на Туре Даун Андер-2020, опередив в спринте чемпиона Ирландии, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Сэма Беннетта и бельгийского гонщика команды UAE Team Emirates Яспера Филипсена. Сэм Беннетт открыл спринт за 175 м до финиша, но Калеб Юэн обошёл его на финальных метрах.

Ричи Порт (Trek-Segafredo) сохранил майку лидера гонки, но его преимущество над Дэрилом Импи (Mitchelton-SCOTT) в общем зачёте сократилось до 3 секунд.

Photo © Deceuninck — Quick-Step — © Tim De Waele / Getty Images — Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Photo ©Photo News/Lotto Soudal Team

Калеб Юэн: «На подходе к финишу был очень резкий поворот, но, если честно, такие технические финиши мне нравятся. Я только сказал своему последнему развозящему Роджеру Клюге, чтобы он посадил меня на колесо Сэма Беннетта. Он всё так и сделал. За километр до финиша я немного съехал с дороги, но, к счастью, Роджер всё ещё был рядом и посадил меня на колесо. Именно так я и хотел пройти последний поворот.

За весь этап я ни разу не оказывался в неприятной ситуации. Мы знали, что на равнинной части второй половины дистанции будет ветер, и моя команда всё время находилась впереди. Они отлично сегодня отработали.

Завтра ещё один из тех этапов, которые могут сложиться по-разному. В прошлый раз на этом этапе я выпал на подъёмах. Надеюсь, завтра нога пойдёт лучше».

Сэм Беннетт: «Мы контролировали пелотон в голове и были решительно настроены, но, к сожалению, финал оказался другим, чем было написано в роуд-буке. Когда прошли «гребень», я дал полный газ. Надо смотреть на положительную сторону – мы снова присутствовали в борьбе, наш поезд сработал даже лучше, чем в первый день. Это даёт уверенность».

Яспер Филипсен: «Мы знали, что финальный поворот будет технически сложным. На финальных метрах я оказался далековато. Ещё одно место на подиуме, на этой неделе было сложно одержать победу. Команда отлично работала на меня. Завтра у нас ещё один хороший шанс добиться результата».

Ричи Порт: «В такой день можно много потерять. Последние 60 км проходили лихорадочно, хорошо, что мы прошли этап без повреждений. Мы ожидали, что Дэрил будет бороться за бонусные секунды. Великолепно, что майка осталась у нас перед завтрашним этапом. Ребята отдали все силы, фантастически работали всю неделю. Нельзя победить в гонке без команды. Завтра Виктор-Харбор. Никогда не знаешь, что случится при таком ветре, но я думаю, мы на хорошей позиции».

Дэрил Импи: «Мы будем бороться изо всех сил. Понимаем, что трудно будет опередить Ричи в воскресенье. Но нам нужен запас времени, чтобы выиграть общий зачёт. Будем использовать любой шанс, что и делали сегодня.

К сожалению, отыграть 6 секунд не удалось, только 3. У команды Trek-Segafredo для спринтов есть Мадс Педерсен, а Яспер Филипсен боролся за спринтерскую майку, так что отыграть всё было сложно».