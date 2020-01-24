Kia показала новый бюджетный кроссовер

Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда. Премьера прототипа модели состоится на автосалоне Auto Expo в Дели в начале февраля.



Новый кроссовер KIA. Фото KIA



Новый кроссовер KIA. Фото KIA

Информации о новинке пока нет, но уже очевидно, что ее первым рынком станет Индия. Там же, вероятно, наладят и производство, чтобы потом экспортировать модель в другие страны Юго-Восточной Азии. Таким образом, кроссовер составит компанию еще двум моделям KIA, представленным на индийском рынке уже сейчас: минивэну Carnival и новому кроссоверу Seltos, который появится в России этой весной.

Конкурентом новому паркетнику станет новинка от Skoda – кроссовер Vision IN, первые изображения которого «Автоновости дня» публиковали в начале января. Новинка, призванная стать «индийской» альтернативой «европейскому» кроссоверу Kamiq, дебютирует в рамках того же мотор-шоу в Дели.