На продажу выставили дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу редкий седан ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска, с завода оснащенный 2,3-литровым дизельным двигателем. За уникальный экземпляр из экспортной партии просят 5,5 миллионов рублей.

Сборкой таких автомобилей занималась бельгийская фирма S.A. Scaldia-Volga. Горьковский автозавод поставлял ей свои машинкомплекты, а местные специалисты дособирали их и оснащали дизельными моторами. Внешне модификация с «дизелем» отличалась только другим расположением выхлопной трубы и шильдиком Volga Diesel на крышке багажника.

Данный экземпляр получил 2,3-литровый четырехцилиндровый агрегат от британской компании Rover, выдающий 65 лошадиных сил. В паре с ним работает трехступенчатая механическая коробка передач.

Исходя из текста в объявлении, раньше эта «Волга» находилась в плачевном состоянии, но, попав к нынешнему владельцу, была полностью отреставрирована. С документами проблем нет – автомобиль стоит на учете именно с дизельным двигателем.