Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter

«Зимняя» комплектация Comfort Winter, которую LADA Vesta формально получила в конце прошлого года, теперь есть и в официальном прайс-листе модели. Об этом узнал портал «Лада.Онлайн» в ходе мониторинга цен и комплектаций автомобилей LADA в январе.

Так, выяснилось, что новая версия Comfort Winter представляет собой переименованную комплектацию Comfort Image, в которой, ко всему прочему, появились кожаная отделка и обогрев руля. Ранее эти опции за те же 13 000 рублей предлагались в более дорогих версиях Luxe и Exclusive.

Также кожаный руль с обогревом стал доступен для комплектации Comfort Multimedia. Ценник аналогичный – 13 000 рублей.

Не обошлось без корректировки цен: не растеряв прежнее оснащение, седан LADA Vesta Cross в комплектации Luxe подешевел на 13 000 рублей и теперь стоит 901 900 рублей.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в период корпоративного отпуска и январских праздников «АвтоВАЗ» провел работы по модернизации оборудования и улучшению условий труда работников на всех своих заводах.