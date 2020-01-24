В Турции на 300% подорожал проезд в скоростных поездах

Кроме того, также выросла стоимость других билетов и отменены скидки, сообщает Birgün.

По данным издания, цена проездного на месяц на скоростном поезде между двумя провинциями, которым пользуются в основном студенты и те, кто едет на работу, подскочила с 480 лир (81 доллар) до 1 тыс. 687 лир (285 долларов).

Вместе с тем стоимость проезда выросла и на линии Полатлы-Эскишехир, увеличившись до 1 тыс. 260 лир (213 долларов) с 352 лир (59 долларов), а также на линии Анкара-Стамбул, где за проездной на месяц придётся теперь заплатить 3 тыс. 847 лир вместо 2 тыс. 100, что свидетельствует об увеличении на 183%.

Помимо всего прочего, TCDD отменил 1,5-процентную скидку на все онлайн-продажи и покупку билетов с помощью мобильных приложений. Компания приняла решение брать полную плату за билет бизнес-класса с тех, кто путешествует в бизнес-вагоне, независимо от дисконтных карт.

Депутат основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) от Эскишехира, Утку Чакирозер, раскритиковал TCDD в связи с недавно повышенными ценами на билеты.

«Заработная плата государственных служащих увеличилась на 5,5%, в то время как цены на билеты на поезд выросли на 170%», — написал Чакирозер в Twitter, говоря о повышении заработной платы в соответствии с инфляцией, объявленном ранее в этом месяце. При этом он обратился к руководству компании с просьбой проявить к гражданам понимание.

Надо сказать, что высокоскоростная железнодорожная сеть обслуживает линии Анкара-Стамбул, Анкара-центральная провинция Конья и Конья-Эскишехир-Стамбул, вдоль которых проживает около 40% населения страны.