Топ-5 обманов при открытии виз в Китай

С каждым годом Китай набирает все больше популярности, как у туристов, так и бизнесменов. Ни для кого не секрет, что практически все товары привозятся именно из Поднебесной.

Для посещения этой великой страны вам в первую очередь необходимо открыть китайскую визу. В этой статье мы расскажем, как это сделать и на что стоит обратить внимание, чтобы вас не обманули.

Прежде, чем довериться той или иной фирме, обязательно сделайте анализ цен, почитайте отзывы и ознакомьтесь с условиями открытия визы. Китайские визы стали настолько популярны, что, зайдя в интернет, вы найдете множество агентств, которые якобы их открывают.

Предлагаем вам ознакомиться с топ-5 обманов при открытии виз в Поднебесную.