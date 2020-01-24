Топ-5 обманов при открытии виз в Китай

С каждым годом Китай набирает все больше популярности, как у туристов, так и бизнесменов. Ни для кого не секрет, что практически все товары привозятся именно из Поднебесной.
Для посещения этой великой страны вам в первую очередь необходимо открыть китайскую визу. В этой статье мы расскажем, как это сделать и на что стоит обратить внимание, чтобы вас не обманули.
Прежде, чем довериться той или иной фирме, обязательно сделайте анализ цен, почитайте отзывы и ознакомьтесь с условиями открытия визы. Китайские визы стали настолько популярны, что, зайдя в интернет, вы найдете множество агентств, которые якобы их открывают.
Предлагаем вам ознакомиться с топ-5 обманов при открытии виз в Поднебесную.
- У нас можно открыть туристические визы со сроком пребывания не более 30 дней за 1 заезд! Если же вам обещали на больший срок пребывания, к примеру, 2 заезда по 60 дней, то вам её либо не откроют без возврата денег или же могут возникнуть проблемы во время пересечения границы.
- Китайская виза обязательно вклеивается в паспорт! Электронных виз в Китай нет и никогда не было. Если вам предложат оплатить визу и передать документы только в электронном виде, то вы попали на мошенников.
- Стоит обратить внимание на стоимость визы! На нашем рынке она практически у всех одинаковая. В случае, если цена на визу значительно ниже рыночной, то обязательно узнайте, что в неё входит. Так как в итоге для вас может оказаться сюрпризом оплата консульских взносов или других обязательных платежей.
- Стоимость бизнес-визы не зависит от количества дней пребывания в Китае за один заезд. На это влияет только решение консула, ваше приглашение и возраст.
- Во избежание проблем с посещением КНР рекомендуется открывать визу в стране, гражданином которой вы являетесь. Так как на сегодняшний день открытие китайских виз предлагают в нескольких странах мира, и эта информация фиксируется в визе. К примеру, были случаи, когда граждане открывали китайские визы в Малайзии, стремясь получить максимальный срок пребывания, вследствие чего столкнулись с проблемами пересечения границы и не попали в эту страну.