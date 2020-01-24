На алтайской таможне усилили контроль приезжими из-за вспышки смертельного китайского коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай ввели строгий контроль в санитарно-карантинном пункте пропуска МАПП «Ташанта», куда через Монголию прибывают китайцы. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, эти меры связаны с коронавирусом, появившимся в Китае и унесшим жизни уже 25 человек.

В Роспотребнадзоре уточнили, что всех въезжающих на территорию региона осматривают на признаки инфекционных заболеваний из-за нового коронавируса. Также у них измеряют температуру. По состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено.

По данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китайской Народной Республики на 23 января, во всем мире зарегистрировано 633 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 625 человек находятся в 25 регионах Китая, в основном в городе Ухань, Пекине, Шанхае, а также в провинции Гуандун. Еще четверо — в Таиланде, по одному человеку в Японии, Южной Корее, США и Тайване. Однако по обновленной информации, число заразившихся уже достигло 830 человек. «Коммерсантъ» со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что количество умерших от новой болезни выросло до 25 человек, хотя ранее речь шла о 17 погибших.

Тем временем уже десять городов провинции Хубэй, которая считается очагом распространения инфекции, 23 января приостановили транспортное сообщение, передает РИА «Новости». Вспышка заболевания в этом регионе была зафиксирована еще в декабре прошлого года.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения отказалась (ВОЗ) отказалась объявлять режим ЧС. Эксперты ВОЗ считают, что пока рано заявлять о всемирном характере болезни. Однако на фоне роста числа погибших и зараженных члены организации могут вернуться к обсуждению этого вопроса.

Власти регионов России, в том числе и «двух Алтаев», рекомендуют туроператорам ограничить продажу туров и билетов в Китай, а гражданам воздержаться от посещения КНР. По данным на 23 января в Республике Алтай подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено. В других приграничных российских субъектах введен режим повышенной готовности.

Коронавирус – заболевание из группы острых респираторных вирусных инфекций. Поражает дыхательные пути, органы пищеварения и нервной системы. Первичные симптомы схожи с пневмонией или ОРВИ: стабильно высокая температура, ухудшение общего самочувствия, потеря аппетита, отдышка, слабость, кашель, насморк.