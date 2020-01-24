Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и ФРГ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Немецкий актер кино и телевидения, режиссер Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF назвал американского лидера Дональда Трампа невыносимым.

Актер выразил мнение, что сформулированный президентом США принцип «Америка превыше всего» отражает позицию политических элит страны, которой они придерживаются в течение многих лет.

«Нужно отдать ему должное, в этом случае он говорит правду. Ведь до него никто в этом не признавался. <…> Это единственное хорошее, что я могу о нем сказать».

По его словам, американские правительства всегда стремились помешать сближению Германии и России, поскольку видели в нем угрозу.

Тиль Швайгер родился 19 декабря 1963 года в городе Фрайбург-им-Брайсгау. В 1997 году он получил премию Московского международного кинофестиваля за роль в фильме Томаса Яна «Достучаться до небес». Актер также снимался в картинах «Бесславные ублюдки», «Красный Барон» и «В одну сторону». Кроме того, он снял несколько фильмов с собой в главной роли, в том числе «Босиком по мостовой», «Красавчик» и «Мед в голове».