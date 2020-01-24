Врач объяснил причины заболевания Заворотнюк

Share Tweet Share Share Email Comments Бывший руководитель онкоцентра им. Блохина Михаил Давыдов ответил на вопрос журналистов об опасности проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая якобы вызывает опухоль мозга. По мнению онколога, несмотря на схожие обстоятельства заболеваний Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, связь между ЭКО и развитием глиобластомы не доказана.Анастасия Заворотнюк сегодня, 24.01.2020: новостиСвязь между таким способом родовспоможения, как ЭКО, а также связанной с ней гормональной терапией и возникновением опасной глиобластомы не доказана, заявил в интервью известный онколог Михаил Давыдов, 17 лет возглавлявший онкоцентр им. Блохина, в котором проходила лечение Жанна Фриске.Давыдов добавил, что в институте им. Герцена работает программа по наблюдению за онкологическими пациентами, которые перенесли процедуру ЭКО.Кроме того, врач рассказал о риске передачи рака ребёнку внутриутробно от матери, страдающей онкологией: по словам Давыдова, это в принципе невозможно.Также специалист поделился мнением о якобы повышенном риске заболеть раком у тех, кто много работает за компьютером или разговаривает по телефону. Давыдов заявил, что исследований, доказывающих связь между этими факторами, просто не проводилось, однако, по его наблюдениям, глиобластомой несколько чаще болеют люди интеллектуальных профессий, а также те, кто проживает рядом с источниками электромагнитных излучений.Свежие новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк на сегодня, 24 январяВ декабре родственники Анастасии Заворотнюк выложили на странице в Instagram опровержение слухов о том, что после болезни актриса навсегда останется парализованной. Они также напомнили, что не планируют общаться с журналистами на тему здоровья артистки.

«При всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни. Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю», – говорится в сообщении семьи. Несколько дней спустя родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» выложили в Instagram фотографии представителей прессы, которые пытаются заснять Заворотнюк. Кадры сопровождались просьбами оставить семью артистки в покое.В преддверии Нового года на личной странице актрисы в Instagram родственники поблагодарила россиян, поддерживающих ее, а также пожелали всем добра, здоровья и благополучия. «Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», – уточняется в сообщении.Анастасия Заворотнюк: новости последних днейЗвезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк осталась в клинике даже в день рождения своей дочери. Об этом сообщает Telegam-канал Mash со ссылкой на источник в больнице.«Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе»: в итоге было принято решение перенести праздник прямо в палату актрисы. К Заворотнюк приехали ее сын Майкл, дочь Анна и мама. С собой они привезли все необходимое для семейного застолья.Ранее появилась информация о том, что врачи диагностировали у Анастасии глиобластому – агрессивную форму опухоли головного мозга весной 2019 года. Звезда отечественных сериалов продолжает лечение, недавно её перевели в другую клинику. По неподтвержденной информации, правая часть тела артистки парализована.