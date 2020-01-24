Курс доллара и евро, курс валют на сегодня, 24 января: прогноз экспертов о курсе рубля к доллару

Share Tweet Share Share Email Comments Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 января 2020 года составляет 61,95 рублей, курс евро на сегодня – 68,68 рублей.Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 60,83 рубля при покупке и 63,02 рубля при продаже банком, курс евро на 24 января 2020 равен 67,20 рублей и 69,67 рублей при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Курс доллара к рублю: прогноз экспертов на ближайшее будущее

По мнению финансовых аналитиков, до конца торговой недели курс доллара будет оставаться в диапазоне 61,5–62,5 рублей.На российскую валют влияют неуверенность в заключении второй части сделки США и Китая, при этом пока еще нет глобальных предпосылок для активного ослабления рубля.”В эту среду аукционы Минфина по размещению ОФЗ в очередной раз прошли успешно, что может свидетельствовать в пользу сохранения спроса нерезидентов на российские активы и оказывать соответствующую поддержку национальной валюте”, – поведал главный аналитик “БКС Премьер” Антон Покатович.

Начальник аналитического управления “Банка Зенит” Владимир Евстифеев заявил, что “внутренние условия в значительной степени нивелируют агрессию внешнего фона”, а начальник аналитического управления банка “Санкт-Петербург” Андрей Кадулин полагает, что курс доллара останется до конца недели возле 62 рублей.

Новости экономики сегодня, 24 января 2020

Из-за паники, которую спровоцировала фейковая новость о блокировке всех карт Visa, клиенты Сбербанка в 2014 году сняли со своих карт более 250 миллиардов рублей.Так, в декабре 2014 года в ряде СМИ появился фейк о том, что карты Visa перестанут работать в 0:00. После чего у клиентов Сбербанка началась паника. «Эта новость привела к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. Мы узнали о том, что ряд банкоматов стоят пустые без денег. У людей начиналась паника. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей», – рассказал Станислав Кузнецов.Сотрудникам Сбербанка пришлось в круглосуточном режиме решать все вопросы, связанные с управлением наличными деньгами и их транспортировкой. При этом некоторые банки приостановили свою работу.