Путин назначил Орешкина, Мединского и Козака на новые должности

Президент России Владимир Путин назначил бывшего министра экономического развития РФ Максима Орешкина и экс-главу министерства культуры РФ Владимира Мединского своими помощниками. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Орешкин и Мединский не вошли в состав нового правительства, сформированного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно еще одному указу, бывший заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, который ранее курировал в кабмине топливно-энергетический комплекс (МЭК), стал заместителем руководителя администрации президента РФ.

О том, что Орешкин и Мединский станут помощниками Путина, ранее писали СМИ. Агентство Bloomberg сообщало, что экс-главу минэкономразвития назначат помощником президента по экономическим вопросам. Мединский станет помощником по культуре, ранее узнали «Ведомости».

Козак стал третьим по счету заместителем руководителя администрации президента. Эту должность уже занимают Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. Путин увеличил число заместителей главы администрации до трех специальным указом. Ранее Козак уже работал заместителем руководителя администрации президента (2000−2003) и первым замруководителя АП (2003−2004).