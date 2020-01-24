На место оскандалившегося чиновника в мэрию Барнаула приходит опытный физорг

23 января мэрия Барнаула провела конкурс на замещение вакантной должности председателя комитета по физической культуре и спорту. Предыдущий руководитель Алексей Каретников был отправлен в отставку из-за подозрений во взяточничестве.

Петр Кобзаренко

Официальный сайт Алтайского края, www.altairegion22.ru

Судя по размещенным на сайте мэрии документам, победителем конкурса признан Петр Кобзаренко. В настоящий момент он занимает должность начальника отдела в министерстве спорта Алтайского края. В ведомстве уход своего сотрудника пока официально не комментируют.

В структуру краевого ведомства Петр Кобзаренко пришел в 2006 году. До этого он работал в спорткомитете администрации Ленинского района Барнаула.

Почему ушел Каретников?

Предыдущий начальник спорткомитета города Барнаула Алексей Каретников был уволен 18 июня прошлого года. За три недели до этого он был задержан в момент передачи взятки.

По версии следователей, с января по май 2019 года Каретников сделал и лично подписал фиктивные документы, в которых была завышена стоимость услуг по проведению одной из фирм спортивных мероприятий для комитета.

Алексей Каретников, председатель комитета физической культуры и спорта Барнаула

www.instagram.com/alekseikaretnikov/

При этом бывший чиновник получил реальную возможность распорядиться данными денежными средствами в размере 216 тысяч рублей по собственному усмотрению. После получения части суммы, он был задержан оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю, — рассказали в следкоме.

На сегодняшний день дело в отношении Алексея Каретникова в суд не передано.

Смотрите также