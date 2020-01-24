Волинь зустріла вбитого снайпером Героя Миколу Сорочука

На межі Рівненської та Волинської областей на дорозі Дубно-Луцьк зустріли загиблого уродженця села Лище Луцького району Миколу Сорочука.

Траурний кортеж прибув на Волинь після 8 години ранку 24 січня.

Зустріти кортеж із тілом воїна-земляка на межу Волинської та Рівненської областей приїхали побратими, волонтери, священники, представники влади й просто небайдужі та вдячні за подвиг люди.

Священники відслужили панахиду на місці зустрічі скорботного кортежу.

Далі ж Миколу Сорочука повезли до рідної домівки у Лище, де зустріти Героя вийшли усім селом.

Нагадаємо, 22 січня у зоні проведення ООС від пострілу снайпера загинув Микола Сорочук, житель села Лище Луцького району.

23 січня у селі Лище Луцького району у пам’ять про загиблого бійця Миколу Сорочука провели жалобну лінійку.

Також учора, 23 січня, заупокійна молитва, а також прощання побратимів із загиблим від кулі снайпера 22-річним волинянином Миколою Сорочуком відбулося у місті Маріуполь Донецької області.

Попрощатися із загиблим бійцем можна буде сьогодні, 24 січня, селі Лище. Наступного дня, 25 січня, відбудеться заупокійна служба у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору міста Луцька, громадська панахида на Театральному майдані та поховання у Гаразджі.

Голова Волинської ОДА підписав розпорядження, що 24-25 січня в області оголосили дні жалоби за загиблим в ООС військовослужбовцем.