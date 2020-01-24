В Турции компании в металлургической отрасли объявили о локауте

Это произошло после того, как Турецкий профсоюз металлистов, представляющий 130 тыс. рабочих, начал забастовку из-за того, что они назвали недостаточным повышением заработной платы, пишет Sözcü.

Забастовка была объявлена после того, как работодатели сообщили о повышении заработной платы на 8%. Затем работодатели увеличили своё предложение до 10%, но профсоюз отклонил предложение, потребовав повысить оплату труда на 26%.

Газета отмечает, что турецкие металлургические компании, в том числе такие гиганты, как TOFAŞ, Borusan Mannesmann, Aygaz, Ford Automatics и Otokar, в среду утром сообщили на Платформе информирования общественности Турции (KAP) о своём решении объявить о локауте. Компании заявили, что позже сообщат точные даты локаута.

В объявлении также говорится, что работодатели и профсоюз продолжают переговоры о подписании коллективного трудового соглашения.