Обстановка в Сирии продолжает оставаться напряженной

Боевики трижды атаковали правительственные войска в идлибской зоне деэскалации в Сирии, все атаки были отбиты. «22 января формирования террористической группировки… действующие в провинции Идлиб, трижды атаковали правительственные войска», — рассказал глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Все три атаки были отбиты, пояснили представители российских военнослужащих.

Боренков добавил, что боевики продолжают обстреливать западные пригороды Алеппо, за прошедшие сутки там погибли 12 и ранены 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал российского лидера Владимира Путина содействовать прекращению атак в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

Новости Сирии сегодня, 24.01.2020Сирийская авиация наносит удары по позициям террористов в районе деревни Ирхаб на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает Telegram-канал NewsTerkey1. Baladi News сообщает также об авиаударах по боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Дарат-Изза.

Курдские террористы атаковали протурецкие силы в районе Африна на севере Алеппо. Как сообщает ANF News, в результате нападения на боевиков группировки «Фиркат аль-Хамза» погибли двое, еще четверо боевиков получили ранения. В ответ протурецкие формирования обстреляли районы Шера и Шерава.

Источник в Twitter сообщил о столкновениях между боевиками из различных группировок коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Джихадисты из запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) блокировали штаб-квартиру боевиков «Файлак аш-Шам» в пригороде населенного пункта Телль аш-Шрут. Джихадисты потребовали, чтобы сложила оружие и сдалась группировка «Джейш аль-Муджахидин». По данным источников, конфронтация в Идлибе перешла в вооруженное столкновение, несколько боевиков были уничтожены и получили ранения.

Между тем бои в провинции Идлиб продолжаются — медиаресурс боевиков в Telegram (@AlwataniaTahrer) заявил об уничтожении противотанкового расчета САА в районе Ат-Таха. Боевики заявили о гибели нескольких сирийских военнослужащих, в том числе офицера, в результате обстрела из ПТУР.

Обзор боевых действий в Сирии на сегодня, 24 января 2020ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии атаковали укрепрайоны боевиков в западной части Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с исламистами на северо-западе Хамы.

«Исламское государство» (организация судом запрещена в РФ, так как признана террористической): заявило о вылазке на позиции САА в городе Ракка; сообщило о налете на позиции курдских радикалов в Южной Хасаке.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): предприняла попытку контратаки на позиции САА у Маар-Шмарина в Идлибе.

Соединенные Штаты: осуществили вылеты в районах нефтяных полей в северной части Хасаки.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали перестрелки с турками на севере Хасаки; лишились двух своих боевиков в результате нападения террористов ИГ1 в северной части Дейр-эз-Зора; развернули подкрепления в районе города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие формирования: понесли потери в результате взрыва заминированного автомобиля у Тель-Абьяда на севере Ракки.